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        Amasya Üniversitesinde AB hibesiyle kurulan serada üretim başladı

        Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından hazırlanan "Akıllı Seralar, Üreten Kadınlar, Güçlü Yarınlar Projesi" kapsamında, Avrupa Birliği (AB) hibe fonlarından yararlanılarak oluşturulan serada üretim başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 16:50 Güncelleme: 10.10.2024 - 16:56
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        Amasya Üniversitesinde AB hibesiyle kurulan serada üretim başladı
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        Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından hazırlanan "Akıllı Seralar, Üreten Kadınlar, Güçlü Yarınlar Projesi" kapsamında, Avrupa Birliği (AB) hibe fonlarından yararlanılarak oluşturulan serada üretim başladı.

        Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Suluova MYO'nun bahçesinde 120 metrekare alanda kurulan serada incelemelerde bulundu.

        Serada ilk etapta 600 kök marul yetiştirildiğini, daha sonra çilek gibi sera ürünleri yetiştirileceğini belirten Turabi, bu ürünlerin MYO iktisadi işletmesinde satılacağını söyledi.

        Seranın tam otomasyonlu hidroponik sistemli olduğunu anlatan Turabi, "Suluova MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğrencilerimiz, Tarım 4.0 kapsamında yeni teknolojileri tanıma ve kullanma imkanına da sahip oldu. Bu, öğrencilerimiz açısından en büyük kazançlardan biri oldu. Üniversite olarak ilçelerimizi de aktif şekilde kullanarak sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

        Suluova MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Karavin de seranın, AB'den alınan hibe ile toplam 258 bin 512 avro bütçeyle oluşturulduğunu kaydetti.

        Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Nazım Kutlu ise seradaki sistemin ürünlerin hastalıklardan etkilenmelerini engellemek amacıyla daha uygun olduğunu dile getirerek, "Burada her şeyi sistemimizden kontrol ederek ürünü en kısa zamanda nasıl yetiştirebileceğimize karar verebiliyoruz. Ne yaptığımızı, bitkiye ne verdiğimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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