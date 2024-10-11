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        Gümüşhacıköy'de trafik denetimlerinde 92 bin lira ceza kesildi

        Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Büro Amirliği ekipleri, son bir haftada gerçekleştirdikleri denetimlerde 397 aracı kontrol etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 12:07 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:10
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        Gümüşhacıköy'de trafik denetimlerinde 92 bin lira ceza kesildi
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        Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Büro Amirliği ekipleri, son bir haftada gerçekleştirdikleri denetimlerde 397 aracı kontrol etti.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sonucunda 94 sürücüye toplam 92 bin 85 lira ceza kesildi.

        İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak, AA muhabirine, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

        Delak, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim için önceliklidir. Bu nedenle trafik kurallarına uymalarını önemsiyoruz. Denetimlerimizde dikkat ettiğimiz en önemli konuların başında emniyet kemeri takma zorunluluğu, hız sınırlarına uyma ve alkollü araç kullanmama geliyor. Cezalarımız caydırıcı olmakla birlikte asıl amacımız, trafik kazalarını önlemek ve daha güvenli bir ilçe oluşturmaktır." dedi.

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