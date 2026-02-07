Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Genç doktor aynı hastanede hemşire annesiyle omuz omuza görev yapıyor

        HÜLYA TURAN - Amasya'da, 48 yaşındaki hemşire Fatma Ayyıldız ile 25 yaşındaki kızı pratisyen hekim Ece Nur Ayyıldız, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde birlikte çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Giriş: 07.02.2026 - 11:08 Güncelleme: 07.02.2026 - 11:08
        Genç doktor aynı hastanede hemşire annesiyle omuz omuza görev yapıyor
        HÜLYA TURAN - Amasya'da, 48 yaşındaki hemşire Fatma Ayyıldız ile 25 yaşındaki kızı pratisyen hekim Ece Nur Ayyıldız, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde birlikte çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Annesi Fatma Ayyıldız'ın Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde hemşirelik yapmasından etkilenen kızı Ece Nur Ayyıldız, üniversite eğitimini İstanbul Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı.

        Yaklaşık 5 ay önce hemşire annesinin görev yaptığı hastaneye atanan pratisyen hekim Ece Nur Ayyıldız, acil serviste annesiyle hastalara hizmet veriyor.

        Ece Nur Ayyıldız, AA muhabirine, küçük yaşlarda çoğu zaman annesinin çalıştığı hastaneye geldiğini, bir insana yardım edebilmenin ne kadar kıymetli olduğunu o dönemlerde fark ettiğini söyledi.

        Hastaların annesine karşı olumlu tavırlarının kendisinde her zaman gurur verdiğini vurgulayan Ayyıldız, "Annem bana örnek oldu. İnsanlara yardım etmesi, çabalaması, faydalı olma isteği bende böyle bir şey uyandırdı. Hasta ve doktorlarla iletişimi hoşuma gidiyordu. Annem, 'Kızım, ben hemşire oldum. Sen bayrağı daha ileriye götür. Sen de doktor ol.' dedi. Annemle çalışmak güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

        Annesiyle evde ve hastanede çok iyi ilişkileri olduğunu dile getiren Ayyıldız, "İşe beraber gidip geliyoruz. Tedavileri birlikte yapıyor, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Hekimlik, insanlara faydalı olmak, faydalı olduğunu insanların gözünden anlamak, ağrılarını dindirmek, tedavi vermek çok güzel. Yaralara merhem olmak, teşekkür almak çok güzel duygu." dedi.

        - "Hastalar hakkında kritik yapabiliyoruz"

        Fatma Ayyıldız da kızıyla aynı hastanede görev yapmanın hem duygusal hem de mesleki açıdan çok anlamlı olduğuna işaret etti.

        Kızıyla hastaların sağlıklarına kavuşabilmeleri için çabaladıklarını anlatan Ayyıldız, şunları kaydetti:


        "Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde 14 yıldır görev yapıyorum. Kızım sınavı kazandığında İstanbul'a üniversiteleri gezmek için götürdük. Orada tanıştığımız bir profesörün Ece'nin üzerinde inanılmaz etkisi oldu. Tıp fakültesine başlaması, doktor olması gerektiğini söyledi. Kızım üniversiteyi dereceyle bitirdi."

        Kızıyla aynı serviste görev yaptıklarını dile getiren Ayyıldız, "Nöbetlerimiz genellikle denk geliyor. Hastalar hakkında kritik yapabiliyoruz. En büyük hayalim kızımın doktor olmasıydı. Yeni gelen doktorlarımızla çalıştığımda, kızımın da bir gün doktor olacağını bilmek, hissetmek çok güzeldi. Kızımla ailece gurur duyuyoruz." dedi.

        - "Böyle bir tabloya şahitlik etmek bizler için de gurur verici"

        Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ayşegül Köroğlu ise sağlıkçı ailenin omuz omuza vererek hastaları tedavi ettiğini belirterek, "Hastanemizde görev yapan sağlık çalışanımızın kızı, çalışkanlıklarını, vicdanlarını örnek alarak kurumumuzda hekim olarak çalışmaya başladı. Bu, sağlık camiasının sahip olduğu değerler bütününün nesilden nesle aktarıldığının güzel bir örneği. Böyle bir tabloya şahitlik etmek bizler için de gurur verici." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

