Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        AK Parti Amasya Milletvekili İpek, Taşova'da incelemede bulundu

        AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Taşova ilçesinde yapılacak ve planlanan yatırım alanlarında inceleme gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 19:00 Güncelleme: 06.02.2026 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Amasya Milletvekili İpek, Taşova'da incelemede bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Taşova ilçesinde yapılacak ve planlanan yatırım alanlarında inceleme gerçekleştirdi.


        İpek, AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun ile Taşova ilçesinde yapılacak ve planlanan yatırım alanlarında incelemede bulundu.


        İpek, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.


        Depremlerde ki 11 ilde yıkım olduğunu belirten İpek, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir devletin bu kadar kısa sürede altından kalkamayacağı büyük bir yıkımı 3 yılda kimseyi evsiz bırakmayacak şekilde yaraları sardık. Geride kalanlar için şehirlerimiz, hatta köylerimize kadar evler yapıldı." dedi.

        İpek, TOKİ marifetiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile 500 bin konut hamlesinin başlatıldığını anlatarak, "Amasya merkezde ise 2 bin 100 konutun kurası çekildi. Konut yapımı önümüzdeki yıllarda da devam edecek. TOKİ tarafından yapılan konutlara depremlerde hiçbir şey olmuyor, bu binalar tünel kalıp sistemi ile yapılıyor. TOKİ’nin yaptığı konutlar depreme dayanıklı konutlardır." diye konuştu.

        İpek, daha sonra esnafı ziyaret edip ihalesi yapılan spor salonu alanında da inceleme gerçekleştirdi.

        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti!
        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti!
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Beşiktaş, Devis Vasquez'in geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Devis Vasquez'in geliş saatini açıkladı!
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi

        Benzer Haberler

        Amasya'da fuhuş operasyonu; 3 tutuklama
        Amasya'da fuhuş operasyonu; 3 tutuklama
        Suluova'da öğrenciler "Bayrağa sevgi" yürüyüşü yaptı
        Suluova'da öğrenciler "Bayrağa sevgi" yürüyüşü yaptı
        Merzifon'da okul güvenliği toplantısı yapıldı
        Merzifon'da okul güvenliği toplantısı yapıldı
        Amasya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
        Amasya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
        Merzifon'da şiir ve müzik dinletisi düzenlendi
        Merzifon'da şiir ve müzik dinletisi düzenlendi
        Merzifon Kaymakamı Karaaslan, 2025 yılındaki çalışmaları değerlendirdi
        Merzifon Kaymakamı Karaaslan, 2025 yılındaki çalışmaları değerlendirdi