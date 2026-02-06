Habertürk
        Merzifon'da şiir ve müzik dinletisi düzenlendi

        Merzifon'da şiir ve müzik dinletisi düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 14:52 Güncelleme: 06.02.2026 - 14:52
        Amasya'nın Merzifon ilçesinde "Ezgilerle Vatan ve Bayrak Sevgisi" konulu şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Akif Gülle Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte öğretmen ve öğrenciler şiir okudu, türküler seslendirdi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, programda yaptığı konuşmada, etkinliğin milli ve manevi değerlerin yaşatılması adına son derece önemli olduğunu söyledi.

        Eğitimin sadece akademik başarıdan ibaret olmadığını vurgulayan Yozgat, şunları kaydetti:

        "Milli kimliğini bilen, değerlerine sahip çıkan bireyler yetiştirmek en temel hedeflerimizdendir. Bu anlamlı etkinlik, bu hedef doğrultusunda atılmış çok değerli bir adımdır. Vatan sevgisi sadece sözle değil, yürekle hissedilen, nesilden nesile aktarılan kutsal bir değerdir. Bayrağımız ise bu vatanın bağımsızlığının, birlik ve beraberliğimizin en güçlü sembolüdür. Programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

        Programa Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin ile davetliler katıldı.



