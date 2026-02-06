Amasya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

Amasya'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu. Amasya Valiliği tarafından Sultan II. Bayezid Camisi'nde düzenlenen programda okunan Kur'an-ı Kerim ve mevlidin duasını Amasya Müftülüğü vaizi Yusuf Kervan yaptı. Duanın ardından cuma namazı kılındı. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.