Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Merzifon Kaymakamı Karaaslan, 2025 yılındaki çalışmaları değerlendirdi

        Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, 2025 yılında yürüttükleri çalışmaları değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 12:26 Güncelleme: 06.02.2026 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merzifon Kaymakamı Karaaslan, 2025 yılındaki çalışmaları değerlendirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, 2025 yılında yürüttükleri çalışmaları değerlendirdi.

        Karaaslan, AA muhabirine, ilçede 2025 yılında vatandaşlara başarılı hizmetler verildiğini, bu yıl da şehrin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan çalışmaların hayata geçeceğini söyledi.

        Merzifon'un zengin tarihi ve kültürel mirasa sahip, kavşak yollarında konumlanmış bir ilçe olduğunu belirten Karaaslan, hizmetlerin de bu doğrultuda planlandığına dikkati çekti.


        Amasya Merzifon Havalimanı'nda geçen yıl 156 bin yolcu ağırladıklarını anlatan Karaaslan, "Havalimanında planlanan genişleme çalışmaları tamamlandığında yeni uçuşlarla 300 binli rakamları çok rahat görürüz. Hızlı tren konusunda, Çorum- Merzifon arası bu yıl ihale edilecek. Tüm çalışmalar tamamlandığında Merzifon'a hem kara yolu hem tren yolu hem de hava yolu ile bağlantı sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

        Merkezde ve köylerde vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Karaaslan, şöyle devam etti:

        "Geçen yıl hem bizim için hem de Merzifon için güzel geçti. Köylerimizde çok güzel çalışmalar yaptık. 160 yıllık Kızlar Mektebi binası restore edilerek İlçe Halk Kütüphanesi olarak hizmet vermeye başladı. Hükümet Konağı ve Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'ne arıtma tesisi, yatırım programına alındı. Yeni yapılan ve yapılacak okullarımız var. İlçemize büyük bir kapalı spor salonu yapılacak. Bu yatırımların hepsi Merzifon’a değer katacak. Sayın Valimiz Önder Bakan, milletvekillerimiz, yerel yönetim, kurum müdürlerimiz ve tüm paydaşlarımızla Merzifon'a hizmet ediyoruz. Yeni yatırımlarla daha güzel Merzifon için hep birlikte çalışacağız."

        Karaaslan, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile Merzifon’un gelişmesi ve güzelleşmesi konusunda çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Deprem bilimci Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Diri fay sayısı yükseldi!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Diri fay sayısı yükseldi!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        Deprem bölgesinde 581,7 milyon TL haberleşme yatırımı
        Deprem bölgesinde 581,7 milyon TL haberleşme yatırımı
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        6 Şubat sonrası yeniden inşa
        6 Şubat sonrası yeniden inşa
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
        Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
        Amasya'da uyuşturucu operasyonu; 11 tutuklama
        Amasya'da uyuşturucu operasyonu; 11 tutuklama
        Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama
        Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama
        Merzifon'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
        Merzifon'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
        Polise başkasının kimliğini gösteren şahsın 28 yıl cezayla arandığı ortaya...
        Polise başkasının kimliğini gösteren şahsın 28 yıl cezayla arandığı ortaya...