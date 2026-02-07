Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Amasya'da iş yeri kurşunlanmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Amasya'da bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 12:21 Güncelleme: 07.02.2026 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da iş yeri kurşunlanmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya'da bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacılar Meydanı Mahallesi'nde bir kafeye 3 ay önce silahla ateş edilmesi olayının aydınlatılması için soruşturmayı çok yönlü sürdürdü.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen 2 şüphelinin yakalanması için İstanbul'da belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 suçtan aranan F.R.Ş. ile 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 suçtan aranan T.C.A. yakalandı.

        Adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 36 tabanca fişeği ve uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.R.Ş. ve T.C.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli ise daha önce gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

        Öte yandan iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin güvenlik kamerası ile zanlıların yakalanmasına dair görüntüler, basınla paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Servis ücretinin, menüye yansıtılmasına müsaade edilmeyecek
        Servis ücretinin, menüye yansıtılmasına müsaade edilmeyecek
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Üstünden dozer geçti!
        Üstünden dozer geçti!
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Kuyumcuyu yaralayıp 1 kilo altını çaldılar!
        Kuyumcuyu yaralayıp 1 kilo altını çaldılar!
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?

        Benzer Haberler

        Amasya'da yangın çıkan bağ evi kullanılamaz hale geldi
        Amasya'da yangın çıkan bağ evi kullanılamaz hale geldi
        Amasya'da ahır yangında kül oldu: 1 hayvan telef oldu
        Amasya'da ahır yangında kül oldu: 1 hayvan telef oldu
        Genç doktor aynı hastanede hemşire annesiyle omuz omuza görev yapıyor
        Genç doktor aynı hastanede hemşire annesiyle omuz omuza görev yapıyor
        Hayatlar kurtarıp yeni evini depremzede aileye açan maden işçisi: "Felaket...
        Hayatlar kurtarıp yeni evini depremzede aileye açan maden işçisi: "Felaket...
        İşyeri kurşunlamanın azmettiricileri İstanbul'da yakalanıp, tutuklandılar
        İşyeri kurşunlamanın azmettiricileri İstanbul'da yakalanıp, tutuklandılar
        Amasya'da iş yerinin kurşunlandığı olayın azmettiricisi 2 şahıs İstanbul'da...
        Amasya'da iş yerinin kurşunlandığı olayın azmettiricisi 2 şahıs İstanbul'da...