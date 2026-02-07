Amasya'da çıkan yangında binanın çatısı ile ahırda zarar oluştu
Amasya'da binanın çatısı ile ahırı etkileyen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İpekköy'de Nejdet S'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, 3 katlı binanın çatısına da sıçrayan yangını söndürdü.
Yangında, ahır ve evin çatısı kullanılamaz hale geldi, bir büyükbaş hayvan telef oldu.
