        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Amasya'da çıkan yangında binanın çatısı ile ahırda zarar oluştu

        Amasya'da binanın çatısı ile ahırı etkileyen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 13:26 Güncelleme: 07.02.2026 - 13:30
        Amasya'da çıkan yangında binanın çatısı ile ahırda zarar oluştu
        Amasya'da binanın çatısı ile ahırı etkileyen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İpekköy'de Nejdet S'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


        İtfaiye ekipleri, 3 katlı binanın çatısına da sıçrayan yangını söndürdü.

        Yangında, ahır ve evin çatısı kullanılamaz hale geldi, bir büyükbaş hayvan telef oldu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

