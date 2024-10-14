Amasya Merzifon Havalimanı'nı eylül ayında 10 bini aşkın yolcu kullandı

Amasya Merzifon Havalimanı'nı, eylül ayında 10 bin 28 yolcu kullandı.

Amasya Merzifon Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, eylül ayı istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylül ayında toplam 10 bin 28 yolcuya hizmet verilen Amasya Merzifon Havalimanı’nda iniş, kalkış yapan uçak trafiği 75, taşınan yük ise 83 tona ulaştı.

Bu yılın 9 aylık döneminde yolcu trafiği 101 bin 693, uçak trafiği 819, yük trafiği ise 896 ton olarak gerçekleşti.