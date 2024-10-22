Amasya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Amasya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Amasya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İsmail B'nin (30) kullandığı 16 AKM 670 plakalı otomobil, sürücüsüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mahmatlar köyünde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve 1 yaşındaki bebekleri yaralanırken, sürücünün eşi Ebrar Melike B. (27) hayatını kaybetti.
Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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