Amasya Barosu'nda devir teslim töreni yapıldı

Amasya Barosu Başkanlığına seçilen Edip Hakan Subaşı, görevi Bahadır Tekeş'ten devraldı.

Baro Avukatlar Salonu'nda gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan Subaşı, kapılarının ve imkanlarının tüm meslektaşlarına açık olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını belirten Subaşı, "Çalışma arkadaşlarım bana inandı. Tüm meslektaşlarımız da bu gruba inanarak görev ve yetki verdi. Amasya Barosu'nun kapısının ve imkanlarının tüm meslektaşlarıma açık olduğunu belirtmek isterim. Bu baro bizim evimizdir." diye konuştu.