Suluova Kaymakamı Gürçam, Mobil Göç Noktası aracında incelemede bulundu
Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, düzensiz göçmenlerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası aracındaki çalışmaları inceledi.
Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, düzensiz göçmenlerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası aracındaki çalışmaları inceledi.
Kaymakam Gürçam, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda konuşlanan araçta düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Mobil Göç Noktası aracında düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen kişilerin kimlikleri sorguluyor.
Kimlik ibraz edemeyenlerin araçtaki İl Göç İdaresi personelince Göç Veri Tabanı üzerinden parmak izi kontrolü yapılıyor.
Bu kontrollerle yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen kişiler sınır dışı işlemlerinin yapılabilmesi için geri gönderme merkezlerine sevk ediliyor.
İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde yapılan uygulamada, olumsuz bir duruma rastlanmadığı belirtildi.
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