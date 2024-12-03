Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Taşova'da özel öğrenciler için tasarım ve beceri atölyesi açıldı

        Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, özel gereksinimli öğrenciler için tasarım ve beceri atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:02 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşova'da özel öğrenciler için tasarım ve beceri atölyesi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, özel gereksinimli öğrenciler için tasarım ve beceri atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Özkan Ağış İlkokulu'nda düzenlenen programda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ve her zaman özel öğrencilerin yanında olduklarını söyledi.

        Özel gereksinimli öğrencilerin imkan tanındığında birçok başarının altına imza attıklarına şahit olduklarını anlatan Tümer, "Burada özel eğitim alan öğrencilerimiz hem kendilerini geliştiriyor hem de öz güvenlerini artırmış oluyorlar. Hizmete açtığımız özel eğitim atölyemizde öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmeleri için bilgisayar eğitimi, galoş yapımı, ahşap tahta üzerine yakma tekniği ile resim yapma ve diğer yeteneklerini geliştirmek için farklı çalışmalar yapılmaktadır." diye konuştu.

        Programa Kaymakam Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp ile öğrenciler katıldı.

        ​​​​​​​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Neden aldattığını anlattı
        Neden aldattığını anlattı
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        Yenidoğan davasında 10 tutuklama talebi!
        Yenidoğan davasında 10 tutuklama talebi!
        "ABD İsrail'e baskı yaptı" iddiası
        "ABD İsrail'e baskı yaptı" iddiası

        Benzer Haberler

        Amasya Valisi Bakan, engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi
        Amasya Valisi Bakan, engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi
        Amasya'da özel çocuklar için spor şenliği düzenlendi
        Amasya'da özel çocuklar için spor şenliği düzenlendi
        Gümüşhacıköy'de kan bağışı etkinliği düzenlendi
        Gümüşhacıköy'de kan bağışı etkinliği düzenlendi
        Gümüşhacıköy'de Trafikte Kış Mevsimi Tedbirleri Toplantısı yapıldı
        Gümüşhacıköy'de Trafikte Kış Mevsimi Tedbirleri Toplantısı yapıldı
        Amasya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Amasya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Amasya'da kum silosunda mahsur kalan köpek AFAD tarafından kurtarıldı
        Amasya'da kum silosunda mahsur kalan köpek AFAD tarafından kurtarıldı