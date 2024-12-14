Amasya'da sahte içki operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Bu kapsamda belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, 45 litre etil alkol, 5 litre sahte içki, anason, kurusıkı tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte içki imal edip satan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

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