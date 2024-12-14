Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da sahte içki operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde sahte içki imal edip sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 12:35 Güncelleme: 14.12.2024 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da sahte içki operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde sahte içki imal edip sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte içki imal edip satan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, 45 litre etil alkol, 5 litre sahte içki, anason, kurusıkı tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan O.B. ve Ü.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ve 3 çocuğu ölmüş, 22 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme
        Anne ve 3 çocuğu ölmüş, 22 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme
        Şam’da Büyükelçilik Yeniden Açılıyor
        Şam’da Büyükelçilik Yeniden Açılıyor
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        Güney Kore Devlet Başkanı görevden alındı!
        Güney Kore Devlet Başkanı görevden alındı!
        "Bizi engelleyemezler"
        "Bizi engelleyemezler"
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Feci kaza! Tankere çarptı!
        Feci kaza! Tankere çarptı!
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Yoğun kar var!
        Yoğun kar var!
        Yeni yıla umutla başlamak isteyenlerin çiçeği...
        Yeni yıla umutla başlamak isteyenlerin çiçeği...
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 Christopher Nolan filmi
        En iyi 5 Christopher Nolan filmi
        Arkadaşının aşkını fotoğraflaması konuşuldu
        Arkadaşının aşkını fotoğraflaması konuşuldu
        2024'ün en popüler viral trendleri
        2024'ün en popüler viral trendleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Gümüşhacıköy'de trafik denetimlerinde 91 bin lira ceza kesildi
        Gümüşhacıköy'de trafik denetimlerinde 91 bin lira ceza kesildi
        Amasya'da öğrenciler metaverse ve artırılmış gerçeklikle bilime yolculuk ya...
        Amasya'da öğrenciler metaverse ve artırılmış gerçeklikle bilime yolculuk ya...
        Güreşçilerden Vali Bakan'a ziyaret
        Güreşçilerden Vali Bakan'a ziyaret
        Amasya Üniversitesi Rektörü Turabi öğretmen adayları ile bir araya geldi
        Amasya Üniversitesi Rektörü Turabi öğretmen adayları ile bir araya geldi
        Amasya'da otomobilin devrilmesi güvenlik kamerasında
        Amasya'da otomobilin devrilmesi güvenlik kamerasında
        Gümüşhacıköy'de öğrenci servisleri denetlendi
        Gümüşhacıköy'de öğrenci servisleri denetlendi