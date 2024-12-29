Amasya'da etkili olan sis güzel bir görsel ortaya çıkardı

Amasya'nın Taşova ilçesinde yağmur sonrası etkili olan sis, güzel görüntüler ortaya çıkmasına sebep oldu.

Yağışın ardından ortaya çıkan sis bir süre sonra ilçe merkezinin üzerini kapladı.

Sis, ilçenin yüksek kesimindeki Dereli Yaylası'ndan bakıldığında güzel bir görsel ortaya çıkardı.

Vatandaşlardan Bedrettin Oral, "Yağmur sonrası kent sisten görünmüyordu, adeta denizi andırıyordu. Harika bir görüntü vardı, kentin üstünü sis kaplamıştı. Ben de bu güzelliği görünce telefonu elime alıp birkaç kare fotoğraf çektim." dedi.