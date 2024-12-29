Amasya'da tüneldeki motosiklet kazası kameraya yansıdı

Kameralara yansıyan görüntüde, kent merkezinde bulunan Ferhat Tüneli'nde bir kamyonetten fırlayan çatı sacının yola düştüğü ve bir motosikletin, sürücünün saca çarpmamak için yaptığı manevra sonrası devrildiği yar alıyor.

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