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        Amasya'da tüneldeki motosiklet kazası kameraya yansıdı

        Amasya'da tünelde meydana gelen motosiklet kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 17:23 Güncelleme: 29.12.2024 - 17:23
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        Amasya'da tüneldeki motosiklet kazası kameraya yansıdı
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        Amasya'da tünelde meydana gelen motosiklet kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Amasya Emniyet Müdürlüğü, MOBESE kameralarının kaydettiği kazanın görüntülerini paylaştı.

        Kameralara yansıyan görüntüde, kent merkezinde bulunan Ferhat Tüneli'nde bir kamyonetten fırlayan çatı sacının yola düştüğü ve bir motosikletin, sürücünün saca çarpmamak için yaptığı manevra sonrası devrildiği yar alıyor.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi​​​​​​​.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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