Taşova'da "Sporun Kadınları Projesi" başladı

Taşova Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Sporun Kadınları Projesi"nin ilk etabı başladı.

Projenin başlangıcı olan yürüyüş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçesi'nde Kaymakam Salih Kartal, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Abdulkadir Saraç, kurum müdürleri ve kadınların katılımıyla temsili olarak gerçekleştirildi.