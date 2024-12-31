Amasya'da sahte içki operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Amasya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni yıl tedbirleri kapsamında, sahte içki operasyonlarında ele geçirilen ürünlerin nereden piyasaya sürüldüğünün belirlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından alkollü içkilerin, üretildiği ve dağıtıma çıktığı noktaları tespit eden ekipler, şüphelilerin, içinde sahte üretilen ve kaçak içkilerin bulunduğu şişelere sahte bandrol ve etiket yapıştırdıklarını sonrasında bunları sattıklarını belirledi.