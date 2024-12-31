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        Amasya'da sahte içki operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Amasya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 13:30 Güncelleme: 31.12.2024 - 13:39
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        Amasya'da sahte içki operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Amasya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni yıl tedbirleri kapsamında, sahte içki operasyonlarında ele geçirilen ürünlerin nereden piyasaya sürüldüğünün belirlenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından alkollü içkilerin, üretildiği ve dağıtıma çıktığı noktaları tespit eden ekipler, şüphelilerin, içinde sahte üretilen ve kaçak içkilerin bulunduğu şişelere sahte bandrol ve etiket yapıştırdıklarını sonrasında bunları sattıklarını belirledi.

        Çalışmalarını tamamlayan ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

        Adreslerdeki aramalarda ise 185 litre etil alkol ve satışa hazır 50 litre sahte içki ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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