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        Amasya'da 2024 yılında CİMER'e 5 bin 346 başvuru yapıldı

        Amasya'da 2024 yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) 5 bin 346 başvuru gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 16:56 Güncelleme: 03.01.2025 - 17:05
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        Amasya'da 2024 yılında CİMER'e 5 bin 346 başvuru yapıldı
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        Amasya’da 2024 yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) 5 bin 346 başvuru gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Amasya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen CİMER işlemleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Koordinatörlüğüne telefonla (ALO 150), mektupla, internet üzerinden ve şahsen 5 bin 346 başvuru yapıldığı belirtildi.

        Bu başvuruların 300'ünün bilgi edinme, 60'ının görüş-öneri, 1317’sinin istek, 3 bin 586’sının şikayet, 63’ünün de teşekkürden oluştuğu aktarılan açıklamada, "Konusu belirtilmeyen 20 de başvuru yapıldı. Başvurular ilgili kaymakamlıklar, belediye başkanlıkları ve kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirilerek yüzde 98’i cevaplandırıldı ve müracaat sahiplerine bilgi verildi." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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