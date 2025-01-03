Amasya'da 2024 yılında CİMER'e 5 bin 346 başvuru yapıldı

Amasya’da 2024 yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) 5 bin 346 başvuru gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Amasya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen CİMER işlemleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Koordinatörlüğüne telefonla (ALO 150), mektupla, internet üzerinden ve şahsen 5 bin 346 başvuru yapıldığı belirtildi.