Amasya'da 600 yataklı devlet hastanesi inşaatı sürüyor

Hastane inşaatının 2026 yılı sonunda bitirilmesinin planlandığını ifade eden Koç,"İnşa çalışmaları bittiğinde hastane 24 ameliyathane, 153 poliklinik, 133 bakım yatağı, 22 diyaliz yatağı, 28 palyatif (yaşlı bakım) yatağı, 60 acil servis müşahede yatağı, 7 mahkum yatağı, kapasitesiyle hizmet verecek. Helikopter ambulans pisti, kreş, sosyal alanlar, bin araçlık otoparkın da planlaması yapıldı." diye konuştu.

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