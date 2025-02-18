Gümüşhacıköy'de kar etkili oluyor

İlçe Özel İdare Müdürü Elif Baloğlu, ilçede kar nedeniyle 20 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirterek, ekiplerin grup köy yolları başta olmak üzere kapalı köy yollarında çalışma yürüttüğünü kaydetti.

D-100 kara yolunda ise Karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışması başlattı.

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