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        Gümüşhacıköy'de kar etkili oluyor

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 15:23 Güncelleme: 18.02.2025 - 16:07
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        Gümüşhacıköy'de kar etkili oluyor
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        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kar kalınlığı ilçe merkezinde 15, yüksek kesimlerde 60 santimetreye ulaştı.

        D-100 kara yolunda ise Karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışması başlattı.

        Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

        İlçe Özel İdare Müdürü Elif Baloğlu, ilçede kar nedeniyle 20 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirterek, ekiplerin grup köy yolları başta olmak üzere kapalı köy yollarında çalışma yürüttüğünü kaydetti.

        Galeri
        Galeri

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