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        Amasya'da paletli ambulanslar her an göreve hazır

        Amasya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan 2 paletli ambulans zorlu kış şartlarında görev için 7 gün 24 saat hazır bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 16:37 Güncelleme: 18.02.2025 - 16:43
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        Amasya'da paletli ambulanslar her an göreve hazır
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        Amasya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan 2 paletli ambulans zorlu kış şartlarında görev için 7 gün 24 saat hazır bekliyor.

        112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında her türlü zorlu kış şartlarında görev yapan paletli ambulanslar Amasya'nın dört bir yanında görev yapıyor.

        Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, son günlerde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle hazırlık yaptıklarını ifade ederek, "Şehrimizde 2 paletli ambulansımız zorlu kış şartlarında görev yapıyor. Karda, kışta yani her türlü zorlu kış şartlarında kolaylıkla görev yapan paletli ambulanslarımızla vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat en iyi hizmeti veriyoruz. Bugünlerde de kar etkisini gösterdiği için paletli ambulanslarımızı her an göreve çıkacak gibi hazır bekletiyoruz. Vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini vermek için çalışıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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