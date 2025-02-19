Suluova Halk Eğitim Merkezinden 2024'te 5 bin kursiyer faydalandı
Suluova Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitim Merkezinde 2023-2024 eğitim öğretim döneminde çeşitli dallarda açılan kurslardan 5 bin 40 kursiyer yararlandı.
Suluova Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitim Merkezinde 2023-2024 eğitim öğretim döneminde çeşitli dallarda açılan kurslardan 5 bin 40 kursiyer yararlandı.
Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kutluay Güven, vatandaşların istek ve talepleri doğrultusunda ilçe merkezi ile köylerde ihtiyaç duyulan sosyal, kültürel, sportif ve mesleki kurslar açtıklarını söyledi.
Güven, Halk Eğitim Merkezinde 2024 yılında çeşitli dallarda toplam 259 kurs açıldığını, bu kurslara 3 bin 842 kadın ve 1198 erkek olmak üzere toplam 5 bin 40 kursiyerin katıldığını ve kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere belge verildiğini söyledi.
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