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        Amasya'da karla kaplanan Boraboy Gölü görüntülendi

        Amasya'nın Taşova ilçesindeki Boraboy Gölü Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 17:02 Güncelleme: 22.02.2025 - 17:14
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        Amasya'da karla kaplanan Boraboy Gölü görüntülendi
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        Amasya'nın Taşova ilçesindeki Boraboy Gölü Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Yaklaşık 1050 rakımdaki Boraboy Gölü'nü kayın, sarıçam ve sedir ağaçlarından oluşan orman çevreliyor.

        Gölün kıyısındaki yürüyüş parkurları, piknik ve kamp alanları ile Boraboy Gölü Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Ormanlık alanda bulunan bungalov evleri, kafeterya, kamp ve piknik alanlarıyla doğa yürüyüş yollarına sahip parkta, kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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