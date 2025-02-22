Amasya'da karla kaplanan Boraboy Gölü görüntülendi

Gölün kıyısındaki yürüyüş parkurları, piknik ve kamp alanları ile Boraboy Gölü Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.

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