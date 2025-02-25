Suluova'da 36. Vergi Haftası kutlandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde 36. Vergi Haftası etkinlikleri yapıldı.

İlçe Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından Suluova Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi.

Kurum Müdürü Yakup Öztürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öztürk, yaptığı açıklamada, "Vergi Haftası, toplumda vergi bilincinin artmasına katkı sağlıyor. Vergisini düzenli ödeyen, ülkemizin ekonomik gelişimine destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Daha sonra, Öztürk ve kurum personeli, Kaymakam Şafak Gürçam’ı ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.