TDV Amasya şubesinin mobil ikram aracı hizmete başladı

Amasya İl Müftüsü Hamza Bayram, Türkiye Diyanet Vakfı olarak her zaman vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Mobil ikram aracımız, zor zamanlarda vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla hizmet verecek. Hayırlı olmasını diliyorum, mobil ikram aracı yıl boyu şehrin farklı noktalarında hizmet verecek." dedi.

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