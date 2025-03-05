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        Amasya'da "İyilik Paketleri" ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

        Amasya İl Müftülüğü koordinesinde, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Amasya Şubesi tarafından hazırlanan ve içinde gıda malzemesi bulunan "İyilik Paketleri" din görevlileri ve gönüllüler tarafından ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 14:40 Güncelleme: 05.03.2025 - 14:55
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        Amasya'da "İyilik Paketleri" ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
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        Amasya İl Müftülüğü koordinesinde, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Amasya Şubesi tarafından hazırlanan ve içinde gıda malzemesi bulunan "İyilik Paketleri" din görevlileri ve gönüllüler tarafından ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

        "İyilik Yap, Dünya Değişsin" sloganıyla gerçekleştirilen yardım faaliyeti kapsamında, hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan 200 paket ailelere teslim edildi

        Amasya İl Müftüsü ve TDV Amasya Şube Başkanı Hamza Bayram, ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak için çalışmalara devam edeceklerini belirterek, destek veren hayırseverlere ve görev alan gönüllülere teşekkür etti.

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