Amasya'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Evinin Sultanları" voleybol turnuvası yapıldı

Bu özel günü spor yaparak geçiren kadınlar, etkinliğin sonunda hep birlikte "Dünya kadınlar günümüz kutlu olsun." dedi.

Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Evinin Sultanları" voleybol turnuvası düzenlendi.

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