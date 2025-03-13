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        Acil tıp teknisyeni abla kardeş aynı ambulansta görev yapıyor

        CİHAN OKUR - Amasya'da acil tıp teknisyeni olarak görev yapan 34 yaşındaki Ayşe Vural ile 31 yaşındaki erkek kardeşi Ahmet Kavalcı acil vakalara birlikte giderek hayat kurtarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 12:40 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:55
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        Acil tıp teknisyeni abla kardeş aynı ambulansta görev yapıyor
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        CİHAN OKUR - Amasya'da acil tıp teknisyeni olarak görev yapan 34 yaşındaki Ayşe Vural ile 31 yaşındaki erkek kardeşi Ahmet Kavalcı acil vakalara birlikte giderek hayat kurtarıyor.

        Ayşe Vural ve Ahmet Kavalcı'nın babaları 22 yıl önce, bir ambulans önünde abla kardeşin fotoğrafını çekti.

        O gün sağlık çalışanı olmaya karar veren ve hayallerinin peşinden giden abla kardeş, eğitimlerinin ardından acil tıp teknisyeni olarak göreve başladı.

        Amasya Merkez 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan Vural ve Kavalcı, her sabah sağlık istasyonuna beraber geliyor, acil vakalar için hazırda bekliyorlar.

        Araç ve malzeme kontrollerini beraber yapan iki kardeş, trafik kazası, kalp krizi, yüksekten düşme gibi acil vakalara hızlı şekilde giderek hastaların hayatlarını kurtarmak için çaba harcıyor.

        - "Kardeşimle beraber hayat kurtarıyoruz"

        Ayşe Vural, AA muhabirine, 14 yıldır sağlık sektöründe çalıştığını, kardeşiyle beraber görev yapmanın farklı bir heyecan olduğunu söyledi.

        Kutsal bir mesleği icra ettiklerini dile getiren Vural, "Gerçekten kardeşimle çalışmak çok güzel bir duygu. Küçüklükten beri hayalimizdi. 10-12 yaşlarında ambulansla fotoğrafımızı çekmişti babam. Onu görünce yıllar sonra bayağı bir duygulandık biz de. Güzel bir anı bizim için de. Çalışmak, insanların hayatına dokunmak gerçekten müthiş bir şey. Biz de yıllar sonra albümü karıştırırken görünce gerçekten duygulandık. Bizim için gerçekten müthiş bir duygu, beraber çalışıyor olmak. Kardeşimle beraber hayat kurtarıyoruz, vatandaşlarımızın hizmetindeyiz." diye konuştu.

        Ahmet Kavalcı da 12 yıldır sağlık sektöründe çalıştığını belirterek, "Beraber çalışıyoruz, keyif alıyoruz. İnsanların hayatını kurtarıyoruz. Bence çok güzel bir duygu. O fotoğraf güzel bir anı oldu bize. Hem de bu mesleği yerine getirdiğimiz için de ayrıca daha da özel bir durum taşıdı bizim için. Biz de mesleğimizi çok seviyoruz. Hayat kurtarıyoruz, biz de bu işten keyif alıyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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