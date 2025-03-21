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        Amasya'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 15:06 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:06
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        Amasya'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

        İstanbul-Samsun kara yolu Galericiler Sitesi mevkisinde, Mehmet B. (54) idaresindeki 34 BCZ 586 plakalı otomobil, park halindeki 55 ANF 547 plakalı tırın dorsesine çarptı.

        Savrulan otomobil, daha sonra yolun solundaki bariyere çarparak durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki Buket Çağla B. (37), Ege B. (7) ve Efe B. (7) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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