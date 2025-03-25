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        Amasya'da polisten down sendromlu Defne'ye doğum günü sürprizi

        Amasya'da, 6 yaşındaki down sendromlu Defne Demiryarar'a polisler doğum günü sürprizi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 22:39 Güncelleme: 25.03.2025 - 22:39
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        Amasya'da polisten down sendromlu Defne'ye doğum günü sürprizi
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        Amasya'da, 6 yaşındaki down sendromlu Defne Demiryarar'a polisler doğum günü sürprizi yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, polis olma hayali kuran Demiryarar için kutlama hazırladı.

        Demiryarar'ın evine giden polisler, minik kızın doğum gününü kutladı.

        Doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Demiryarar ile sohbet eden polisler, kendisine çeşitli hediyeler verdi.

        Demiryarar, "Bugün benim doğum günüm, çok mutluyum, teşekkür ederim" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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