Amasya'da polisten down sendromlu Defne'ye doğum günü sürprizi
Amasya'da, 6 yaşındaki down sendromlu Defne Demiryarar'a polisler doğum günü sürprizi yaptı.
Amasya'da, 6 yaşındaki down sendromlu Defne Demiryarar'a polisler doğum günü sürprizi yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, polis olma hayali kuran Demiryarar için kutlama hazırladı.
Demiryarar'ın evine giden polisler, minik kızın doğum gününü kutladı.
Doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Demiryarar ile sohbet eden polisler, kendisine çeşitli hediyeler verdi.
Demiryarar, "Bugün benim doğum günüm, çok mutluyum, teşekkür ederim" dedi.
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