Amasya'da polisten down sendromlu Defne'ye doğum günü sürprizi

Demiryarar, "Bugün benim doğum günüm, çok mutluyum, teşekkür ederim" dedi.

Doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Demiryarar ile sohbet eden polisler, kendisine çeşitli hediyeler verdi.

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