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        İstanbul-Samsun kara yolunda bayram trafiği yoğunluğu

        İstanbul-Samsun kara yolunda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 14:52 Güncelleme: 29.03.2025 - 15:01
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        İstanbul-Samsun kara yolunda bayram trafiği yoğunluğu
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        İstanbul-Samsun kara yolunda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu arttı.

        Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, İstanbul-Samsun D100 kara yolunda sabah saatlerinden itibaren yoğunluğa neden oldu.

        Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Amasya'nın Merzifon ilçesinde, özellikle Amasya, Tokat, Sivas, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon istikametinde araçlar yoğunluk oluşturdu.

        Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için çaba harcıyor.

        Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde araç sürücüleri ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ve rutin trafik kontrollerini yapıyor.

        Sürücü ve yolcuların bayramını kutlayan ekipler, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine uymaları, araç takip mesafelerini korumaları, sürüş esnasında cep telefonu kullanılmaması, mola verme konularında bilgilendirmede bulunuyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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