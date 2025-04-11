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        Amasya'da kar yağışı etkili oluyor

        Amasya'nınMerzifon ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 19:24 Güncelleme: 11.04.2025 - 19:24
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        Amasya'da kar yağışı etkili oluyor
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        Amasya’nınMerzifon ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 20 santimetreye yaklaştı.

        Yağış nedeniyle caddeler beyaza bürünürken, park halindeki araçlarda kar birikintileri oluştu.

        Sürücülerin güçlükle ilerlediği İstanbul-Samsun kara yolunda ise kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, trafiğin güvenli ilerlemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

        Amasya Özel İdare ekipleri de kar dolayısıyla kapanan 6 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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