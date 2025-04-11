Amasya'da kar yağışı etkili oluyor
Amasya'nınMerzifon ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
Amasya’nınMerzifon ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 20 santimetreye yaklaştı.
Yağış nedeniyle caddeler beyaza bürünürken, park halindeki araçlarda kar birikintileri oluştu.
Sürücülerin güçlükle ilerlediği İstanbul-Samsun kara yolunda ise kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, trafiğin güvenli ilerlemesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Amasya Özel İdare ekipleri de kar dolayısıyla kapanan 6 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma yapıyor.
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