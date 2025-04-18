Gümüşhacıköy'de hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İHH Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Veli Çinkaya, yaptığı konuşmada, İsrail'in emperyalist güçlerin desteğiyle Gazze'de katliamlarını sürdürdüğünü belirterek, Gümüşhacıköy halkı olarak Gazzeli Müslümanların yanında olduklarını söyledi.

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