Göynücek'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin ve protokol üyeleri tarafından ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda derece kazanan öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Göynücek Atatürk İlkokulu bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı, öğrencilerin çeşitli gösterileriyle devam etti.

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