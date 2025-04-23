Göynücek'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.
Göynücek'te23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.
Göynücek’te23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.
Göynücek Atatürk İlkokulu bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı, öğrencilerin çeşitli gösterileriyle devam etti.
Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin ve protokol üyeleri tarafından ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda derece kazanan öğrencilere ödülleri takdim edildi.
Program, hatıra fotoğrafı çekinilmesinin ardından sona erdi.
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