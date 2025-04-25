Amasya'da yaklaşık 500 saman balyası yandı

Kısa sürede olay yerine gelen Taşova Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alpaslan köyünde Dursun Torun’a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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