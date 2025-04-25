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        Amasya'da yaklaşık 500 saman balyası yandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde yaklaşık 500 saman balyası yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 00:17 Güncelleme: 25.04.2025 - 01:03
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        Amasya'da yaklaşık 500 saman balyası yandı
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde yaklaşık 500 saman balyası yandı.

        Alpaslan köyünde Dursun Torun’a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Köy muhtarlığına ait yangın söndürme aracıyla ilk müdahalenin gerçekleştirildiği alevlerin bitişikteki ahıra sıçraması önlendi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede olay yerine gelen Taşova Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürdü.

        Olayda yaklaşık 500 saman balyası yandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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