Amasya'da yaklaşık 500 saman balyası yandı
Amasya'nın Taşova ilçesinde yaklaşık 500 saman balyası yandı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde yaklaşık 500 saman balyası yandı.
Alpaslan köyünde Dursun Torun’a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köy muhtarlığına ait yangın söndürme aracıyla ilk müdahalenin gerçekleştirildiği alevlerin bitişikteki ahıra sıçraması önlendi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen Taşova Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürdü.
Olayda yaklaşık 500 saman balyası yandı.
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