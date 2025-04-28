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        Göynücek'te yağmur duası yapıldı

        Amasya'nınGöynücek ilçesine bağlı Alan Köyü'nde, birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi amacıyla yağmur duası programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 13:14 Güncelleme: 28.04.2025 - 13:16
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        Göynücek'te yağmur duası yapıldı
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        Amasya'nınGöynücek ilçesine bağlı Alan Köyü'nde, birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi amacıyla yağmur duası programı gerçekleştirildi.

        Etkinlik kapsamında yapılan yağmur duasının ardından, köyde toplu yemek programı düzenlendi.

        Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

        Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Demirgül, yağışların bereket getirmesi ve toprağın suya kavuşmasını temenni etti.

        Programa Kaymakam Demirgül'ün yanı sıra, İlçe Müftüsü Metin Şener, köy muhtarı Halil Yerlikaya ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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