Göynücek'te yağmur duası yapıldı

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Demirgül, yağışların bereket getirmesi ve toprağın suya kavuşmasını temenni etti.

Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

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