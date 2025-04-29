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        Başkan Kargı'dan, Başkan Demir'e ziyaret

        Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 21:32 Güncelleme: 29.04.2025 - 21:33
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        Başkan Kargı'dan, Başkan Demir'e ziyaret
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        Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir'i ziyaret etti.

        Ziyarette, Kargı'ya Cumhuriyet Halk Partisi Merzifon İlçe Başkanı Hasan Caba ve Hamamözü İlçe Başkanı Sedat Bağ da eşlik etti.

        Başkan Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretleri ve hoş sohbetleri için misafirlerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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        Galeri

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