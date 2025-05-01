Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da gıda denetimlerinde 24 işletmeye idari para cezası uygulandı

        Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yıl başından bu yana gerçekleştirilen gıda denetimlerinde 24 iş yerine 9 milyon 563 bin 858 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 14:12 Güncelleme: 01.05.2025 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da gıda denetimlerinde 24 işletmeye idari para cezası uygulandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yıl başından bu yana gerçekleştirilen gıda denetimlerinde 24 iş yerine 9 milyon 563 bin 858 lira idari para cezası uygulandı.

        Ekipler, yılın ilk 4 ayında 2 bin 282 iş yeri ve üretim atölyesini denetledi.

        Mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 24 işletmeye toplam 9 milyon 563 bin 858 lira idari para cezası kesildi.

        Denetimlerde, etiketsiz ve menşei belli olmayan 415 kilogram yoğurt, 305 litre bitkisel karışımlı yağ ile mevzuata aykırı 970 kilogram kırmızı et ürününe el konulduğu bildirildi.

        Yetkililer, vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerin aralıksız süreceğini vurgulayarak, şüpheli durumların Alo 174 Gıda Hattı'na bildirilmesini istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Genç kadın sevgilisini öldürmekten tutuklandı!
        Genç kadın sevgilisini öldürmekten tutuklandı!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Zanlı 14 yaşında... Kadın komşusunun boğazını kesti!
        Zanlı 14 yaşında... Kadın komşusunun boğazını kesti!
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Kayınvalidesini bıçaklayıp öldürdü! Katil damat!
        Kayınvalidesini bıçaklayıp öldürdü! Katil damat!
        İşçi Ajda Pekkan
        İşçi Ajda Pekkan
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Köstebek tabancasıyla gelen trajik son!
        Köstebek tabancasıyla gelen trajik son!
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Gergin gece
        Gergin gece
        Kanal İstanbul açıklaması
        Kanal İstanbul açıklaması
        Esad rejimi devrildikten sonra kaç Suriyeli evine döndü?
        Esad rejimi devrildikten sonra kaç Suriyeli evine döndü?
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"

        Benzer Haberler

        Amasya'da iki otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Amasya'da iki otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Amasya'da sağlıksız gıda denetimleri; 10 milyon TL ceza
        Amasya'da sağlıksız gıda denetimleri; 10 milyon TL ceza
        Amasya'da BİLSEM öğrencileri derslerine minik dostlarıyla motive oluyor
        Amasya'da BİLSEM öğrencileri derslerine minik dostlarıyla motive oluyor
        Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        Amasya'da Roma dönemine ait mini lahit ele geçirildi; 1 gözaltı
        Amasya'da Roma dönemine ait mini lahit ele geçirildi; 1 gözaltı
        Amasya'da tırda 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Amasya'da tırda 10 düzensiz göçmen yakalandı