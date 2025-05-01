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        Merzifon'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

        Amasya'nınMerzifon ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 16:13 Güncelleme: 01.05.2025 - 16:14
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        Merzifon'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
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        Amasya’nınMerzifon ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

        Demokrasi Platformu tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programda bir araya gelen bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, açtıkları pankartlarla işçilerin bayramını kutladı.

        Burada toplanan grup adına konuşan Recep Karabek, emekçilerin haklarını aramak için meydanlarda toplandıklarını belirtti.

        Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı’nın da katıldığı etkinlikte, katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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