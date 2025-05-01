Merzifon'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Burada toplanan grup adına konuşan Recep Karabek, emekçilerin haklarını aramak için meydanlarda toplandıklarını belirtti.

Demokrasi Platformu tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programda bir araya gelen bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, açtıkları pankartlarla işçilerin bayramını kutladı.

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