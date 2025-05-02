Amasya'da 39 yıllık meslek hayatının ardından emekli olan öğretmene duygulandıran veda

Amasya'nın Suluova ilçesinde meslekte 39 yılını doldurarak emekli olan 65 yaşındaki meslek dersleri öğretmeni Bilal Arslan için görev yaptığı okulda sürpriz veda etkinliği düzenlendi.

Süleyman Aydın Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile mesai arkadaşları ve idareciler, emekli olan Arslan'a sürpriz yapmak istedi.

Öğrenciler, okulda verdiği son dersin ardından Arslan'ı koridor ve merdivenlerde çiçeklerle karşıladı.

'Hatıran Yeter' adlı şarkıyı çalan öğrenciler, "Sizi unutmayacağız" şeklinde tezahürat yaptı. Uzun süre alkışlanan Arslan, uğurlama için meslektaşlarına ve öğrencilere teşekkür etti.

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ve Okul Müdürü Adem Aslan, Arslan'a plaket vererek, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Arslan'ı uzun yıllardır tanıdığını ifade eden Davu, "Bilal hocamızdan öğrencilerimize ve bizim okullarımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı biz razıyız, Rabbim de razıdır ben inanıyorum. Allah yolunu bahtını açık etsin. Bundan sonra inşallah sağlıklı uzun ömürler versin. Bizim ağabeyimiz olarak da artık bundan sonra devamlı buraya gelecek" dedi.