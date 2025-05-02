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        Amasya'da 39 yıllık meslek hayatının ardından emekli olan öğretmene duygulandıran veda

        Amasya'nın Suluova ilçesinde meslekte 39 yılını doldurarak emekli olan 65 yaşındaki meslek dersleri öğretmeni Bilal Arslan için görev yaptığı okulda sürpriz veda etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 14:31 Güncelleme: 02.05.2025 - 14:47
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        Amasya'da 39 yıllık meslek hayatının ardından emekli olan öğretmene duygulandıran veda
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde meslekte 39 yılını doldurarak emekli olan 65 yaşındaki meslek dersleri öğretmeni Bilal Arslan için görev yaptığı okulda sürpriz veda etkinliği düzenlendi.

        Süleyman Aydın Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile mesai arkadaşları ve idareciler, emekli olan Arslan'a sürpriz yapmak istedi.

        Öğrenciler, okulda verdiği son dersin ardından Arslan'ı koridor ve merdivenlerde çiçeklerle karşıladı.

        'Hatıran Yeter' adlı şarkıyı çalan öğrenciler, "Sizi unutmayacağız" şeklinde tezahürat yaptı. Uzun süre alkışlanan Arslan, uğurlama için meslektaşlarına ve öğrencilere teşekkür etti.

        Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ve Okul Müdürü Adem Aslan, Arslan'a plaket vererek, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

        Arslan'ı uzun yıllardır tanıdığını ifade eden Davu, "Bilal hocamızdan öğrencilerimize ve bizim okullarımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı biz razıyız, Rabbim de razıdır ben inanıyorum. Allah yolunu bahtını açık etsin. Bundan sonra inşallah sağlıklı uzun ömürler versin. Bizim ağabeyimiz olarak da artık bundan sonra devamlı buraya gelecek" dedi.

        Gözyaşlarına hakim olamayan Arslan ise, “1986 yılında başlayan öğretmenlik serüveninin son günü olan bugünde beni yalnız bırakmayan öğretmenlerim, öğrencilerim, arkadaşlarım, ailem ve İlçe Milli Eğitim Müdürüm hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bundan sonra da iyi günlerde beraber olmak dileğiyle. Ben hakkımı helal ediyorum. İnşallah bundan sonraki günlerimiz bundan önceki günlerimizden daha iyi olur" diye konuştu.​​​​​​​

        Galeri
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        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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