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        Amasya'da tıra arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı

        Amasya'nınMerzifon ilçesinde tıra arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 15:30 Güncelleme: 03.05.2025 - 15:30
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        Amasya'da tıra arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı
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        Amasya’nınMerzifon ilçesinde tıra arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.

        B.B. idaresindeki 66 AEB 521 plakalı minibüs, Merzifon-Çorum kara yolu Çaybaşı köyü mevkisinde M.A.Y. yönetimindeki 01 TN 501 plakalı tomruk yüklü tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçta sıkışan minibüs sürücüsü ile minibüste bulunan E.B. itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

        Yaralılar, ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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