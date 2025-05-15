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        Amasya yapay zeka destekli mobil uygulama ile akıllı turizm ağına ekleniyor

        –TÜBİTAK 3005 Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Destek Programı kapsamında desteklenen "Yapay Zeka Rotalama Algoritmalarına Dayalı Alternatif Turizm Rotaları Üreten Mobil Bir Uygulama Amasya Örneği" başlıklı projenin yerel paydaşlara tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 17:26 Güncelleme: 15.05.2025 - 17:27
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        Amasya yapay zeka destekli mobil uygulama ile akıllı turizm ağına ekleniyor
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        –TÜBİTAK 3005 Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Destek Programı kapsamında desteklenen “Yapay Zeka Rotalama Algoritmalarına Dayalı Alternatif Turizm Rotaları Üreten Mobil Bir Uygulama Amasya Örneği” başlıklı projenin yerel paydaşlara tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kasım 2022 – Ocak 2025 tarihleri arasında yürütülen proje, Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emel Birer’in yürütücülüğünde; Dr. Öğr. Üyesi Bige Şimşek İlhan, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çalışır Adem, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Özge Aytaç ve Dr. Alparslan Güzey’in araştırmacı olarak yer aldığı bir ekip tarafından hayata geçirildi.

        Amasya Üniversitesi, Amasya Valiliği, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Amasya Belediyesi temsilcileriyle gerçekleştirilen tanıtımda, projenin kente sağlayacağı turizm çeşitliliği ve markalaşma potansiyeli vurgulandı.

        Proje ekibi, uygulamanın Amasya’nın yerel kalkınma ve sürdürülebilir turizm hedefleriyle uyumlu şekilde tasarlandığını belirterek, kullanıcıya kişiselleştirilmiş ve deneyim odaklı rotalar sunarak kentin akıllı turizm ağına dahil edilmesinin amaçlandığını ifade etti.

        Tanıtım toplantısına proje ekibinin yanı sıra, Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kurt ve Genel Sekreter Osman Akbaş Katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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