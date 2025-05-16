Gümüşhacıköy'de Ortaokullar arası voleybol turnuvası sona erdi

Dereceye giren okulların ödülleri, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek törende takdim edilecek.

Turnuva sonunda Ülkü Ortaokulu birinci, Şehit Ümit Çoban Ortaokulu ikinci ve Kızılca Ortaokulu üçüncü oldu.

Turnuvaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Necmi Kılıç, Şube Müdürleri Deniz Yazar ve Kadir Tabik, okul müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda veli katılım gösterdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.