Mescid-i Aksa maketinin yer aldığı Minia Kudüs Tırı'nın 40. durağı Amasya oldu.

Daha önce 39 kente giden Minia Kudüs Tırı, Gönüllü Kuruluşlar Birliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Filistin Vakfı işbirliğinde Amasya'da ziyarete açıldı.

Mehmet Paşa Camisi önündeki tırda, Gazze hassasiyetinin artırılması, İsrail'in katliamlarına son vermesi için farkındalık yaratılması hedefiyle vatandaşlara Kudüs ve Mescid-i Aksa hakkında bilgi verildi. Vatandaşların Kudüs'ün manevi atmosferini hissetmeleri amaçlandı.

Tır sorumlularından Hakime Göktekin, "Minia Aksa Tırı'mız 3 gün boyunca Amasya'mızda olacak. Tırda Mescid-i Aksa'nın içinde bulunan bütün yapıları görebilecekler. Tarihi, kültürel ve milli değerleri aktarabilmek adına bu tırın Amasya'da olmasını önemsiyoruz açıkçası ve Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek istiyoruz." dedi.

Tırı ziyaret eden vatandaşlardan Recep Erkan, "Vallahi güzel hizmet yapmışlar. Allah yapanlardan, hizmeti buralara getirenlerden razı olsun. Rabb'im milletimize de bizlere de o şuuru, o imanı nasip etsin." diye konuştu.