Amasya'da devrilen panelvandaki 2 kişi yaralandı

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan C.C.D., sağlık ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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