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        Amasya'da devrilen panelvandaki 2 kişi yaralandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde devrilen panelvandaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 18:23 Güncelleme: 26.05.2025 - 18:23
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        Amasya'da devrilen panelvandaki 2 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde devrilen panelvandaki 2 kişi yaralandı.

        Yolaçan köyünde O.Y. idaresindeki 55 ANG 323 plakalı panelvan refüje devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile araçta bulunan C.C.D., sağlık ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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