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        Amasya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

        Amasya merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 16:42 Güncelleme: 30.06.2025 - 16:42
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        Amasya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı
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        Amasya merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir grubun uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Amasya ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 314 sentetik ecza hapı, 76,82 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi emdirilmiş tütün, 41,31 gram sentetik uyuşturucu, 2,74 gram esrar, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 85 tabanca mermisi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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