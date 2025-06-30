Amasya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 314 sentetik ecza hapı, 76,82 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi emdirilmiş tütün, 41,31 gram sentetik uyuşturucu, 2,74 gram esrar, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 85 tabanca mermisi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Amasya ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir grubun uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

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