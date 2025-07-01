Amasya'da Vakıflar Bölge Müdürlüğünce "Sünnet Şöleni" düzenlendi
Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Amasya'da 30 çocuk için "Sünnet Şöleni" gerçekleştirildi.
Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Amasya'da 30 çocuk için "Sünnet Şöleni" gerçekleştirildi.
Sultan 2. Beyazid Külliyesi'nde, Sultan 2. Beyazid Vakfı hayır şartını yerine getirmek üzere yapılan etkinlikte konuşan Vali Önder Bakan, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün destekleriyle çocuklar için toplu sünnet töreni gerçekleştirildiğini ve bir geleneğin devam ettirildiğini söyledi.
Yemek programıyla başlayan programda çocuklar daha sonra saltanat kayığı ile Yeşilırmak nehrinde tur attılar ve üstü açık otobüsle şehri gezdiler.
Programa, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
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