Göynücek'te Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Toplantısı gerçekleştirildi

Katılımcılar, ilçedeki eğitim faaliyetlerinin daha verimli hale getirilmesi ve toplumun tüm kesimlerine ulaşacak etkinliklerin düzenlenmesi için ortak stratejiler geliştirilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

Ayrıca, 2025-2026 yıllarında gerçekleştirilecek eğitim çalışmalarına dair planlamalar yapıldı. Toplantıda, karşılaşılan zorlukların çözülmesi için çeşitli öneriler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, 2024-2025 eğitim dönemine ait çalışmalar değerlendirilerek Aile Okulu Eğitim Faaliyetleri ile Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) hakkında detaylı bilgi verildi.

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