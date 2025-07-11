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        Göynücek'te Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Toplantısı gerçekleştirildi

        GöynücekKaymakamı Osman Demirgül başkanlığında, "Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 12:06 Güncelleme: 11.07.2025 - 12:07
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        Göynücek'te Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Toplantısı gerçekleştirildi
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        GöynücekKaymakamı Osman Demirgül başkanlığında, "Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Toplantıda, 2024-2025 eğitim dönemine ait çalışmalar değerlendirilerek Aile Okulu Eğitim Faaliyetleri ile Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) hakkında detaylı bilgi verildi.

        Ayrıca, 2025-2026 yıllarında gerçekleştirilecek eğitim çalışmalarına dair planlamalar yapıldı. Toplantıda, karşılaşılan zorlukların çözülmesi için çeşitli öneriler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

        Katılımcılar, ilçedeki eğitim faaliyetlerinin daha verimli hale getirilmesi ve toplumun tüm kesimlerine ulaşacak etkinliklerin düzenlenmesi için ortak stratejiler geliştirilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

        Toplantıya, Kaymakam Demirgül'ün yanı sıra, ilgili birim amirleri katılım gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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